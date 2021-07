Boeken over avontuur: 4 leestips

Avontuur hoeft niet ver weg te zijn, want waar je ook bent: in een levendig verhaal verdwijnen kan altijd en overal. We delen 4 boeken over avontuur.

De vrouwen aan wie ik ’s nachts denk – In het voetspoor van mijn heldinnen – Mia Kankimäki

Ze blijven ons eindeloos fascineren, de levens van avontuurlijke vrouwen die hun hart volgden en voorbij tegenslag konden kijken naar een horizon die hun meer beloofde. De Finse Mia Kankimäki trad letterlijk in de voetsporen van een aantal van hen: schrijvers, ontdekkingsreizigers en kunstenaars.

Ze deelt de grootste wijsheden en levenslessen van vrouwen als Karen Blixen, Yayoi Kusama, Mary Kingsley, Artemisia Gentileschi en Alexandra David-Néel. Niet alleen een inspirerend reisverslag vol mooie biografieën, ook het verhaal over hoe de auteur haar eigen angsten overwon.

Dingen die je meeneemt op reis – Aroa Moreno Durán

Alles opgeven voor de liefde… is het eigenlijk wel mogelijk om die keuze te overzien? Katia, de hoofdpersoon uit dit debuut, doet het desondanks. Haar vader vluchtte voor de Spaanse burgeroorlog (‘Met mama spraken we altijd Spaans en met papa Duits. We vroegen ons nooit af waarom’), en het gezin heeft in ballingschap rust gevonden in het communistische Oost-Duitsland. Dan verschijnt er een jongen uit het Westen op het toneel die Katia nieuwsgierig maakt. Ze laat haar familie achter en onderneemt een gevaarlijke reis. De gevolgen zijn pas te overzien als de muur valt.

Janie Q – Emma Brodie

Een lange lome zomeravond tijdens een folkmuziekfestival in 1969, vol mooie muziek en woorden die recht je hart in stromen. Zangeres Janie Quinn betovert niet alleen het publiek met haar stem,

maar ook collega-muzikant Jesse Reid. Hij gelooft in haar talent en er ontstaat een bijzondere romance.

De vraag is alleen: welke offers breng je voor je kunst? Extra interessant is dat het karakter Janie is gebaseerd op folkartiest Joni Mitchell, een vrouwelijke pionier in een door mannen gedomineerde muziekindustrie. Achter elke hit schuilt een verhaal, dat is zeker.

De levende berg – Nan Shepherd

Stel, je wilt de essentie van de natuur begrijpen. Of misschien begon het bij Nan Shepherd wel gewoon met een wandeling. Deze Schotse dichter en onderwijzer zette vele voetstappen in het ruige berggebied van de Schotse Hooglanden. Haar aandacht ging niet naar het bereiken van de top, maar naar het diep doordringen van dit adembenemende natuurgebied.

Ze schreef dit poëtische verhaal over wandelen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar pas in 1977 werd het gepubliceerd. Alles van waarde is het wachten waard, en er valt onverminderd veel te leren over hoe wij ons verhouden tot de natuur.

Samenstelling Marije van der Haar-Peters, Corina Maduro