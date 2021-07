Boeken over vrijheid: 4 leestips

Kunnen we onze herwonnen vrijheid nog iets groter maken? Groter zelfs dan ze ooit was? Journalist Annemiek Leclaire zoekt het uit in Flow 6 en verzamelt vier boeken over vrijheid.

Leven in tijden van versnelling: Een pleidooi voor resonantie – Hartmut Rosa

Het leven gaat sneller. De snelheid van de technologische innovatie neemt toe, maatschappelijke posities en waarden veranderen in hoog tempo en door het toegenomen aantal keuzes dat we tegenwoordig hebben, zijn we steeds onderweg naar meer en nieuwer. Volgens Hartmut Rosa leiden deze versnellingen tot een nieuw soort vervreemding: we raken steeds verder van onszelf verwijderd.

Rosa’s antwoord hierop is een pleidooi voor resonantie, een ervaring waarin de mens zelf geen actieve rol speelt, maar die hem overkomt. Een ervaring waarin de wereld op zichzelf zin heeft. Hiervoor hebben we volgens Rosa drie bronnen ter beschikking: religie, kunst en natuur.

Koop het boek bij je lokale boekhandel of bestel het online.

Grenzeloos vrij: Hoe oude wijsheid naar je innerlijke natuur leidt – Wendy Hobbelink

Grenzeloos vrij vertelt het verhaal van een vrouw die diep in gesprek gaat met wijsheid uit allerlei culturen en uiteindelijk innerlijke vrijheid vindt. Zo ontdekte Wendy Hobbelink in Nieuw-Zeeland de wijsheid van de Maori’s, vond zij innerlijke rust in het zenboeddhisme en leerde zij op Bali wat vrijheid ten diepste is. Dit meeslepend geschreven boek is van belang voor iedereen die zich wel eens afvraagt of hij of zij eigenlijk wel de juiste weg in het leven bewandelt.

Koop het boek bij je lokale boekhandel of bestel het online.

Het ongeleefde leven: Over de zin van alles wat niet kan – Adam Phillips

Ieder van ons leidt twee parallelle levens: ons feitelijke leven en het leven dat we graag zouden willen, en waarover we fantaseren. Dit ongeleefde leven, dat er om welke reden dan ook nooit gekomen is, kan wel een groot beslag leggen op ons geestelijk welbevinden. Je zou kunnen zeggen dat we ons leven delen met de mensen die we niet geworden zijn. En dit kan vervolgens weer het verhaal van ons leven worden: een klaaglied om onvervulde behoeften, opgeofferde verlangens en niet-ingeslagen wegen.

Koop het boek bij je lokale boekhandel of bestel het online.

De macht van nietsdoen: Een radicaal verzet tegen de aandachtseconomie – Jenny Odell

Niets is vandaag de dag moeilijker dan nietsdoen. Maar in een wereld waarin we er alleen maar toe doen als we 24/7 ‘aan’ staan, is nietsdoen misschien wel de belangrijkste vorm van verzet.

Jenny Odell schreef een kritiek op de kapitalistische krachten die om onze aandacht strijden. We gaan anders denken over productiviteit, krijgen opnieuw verbinding met onze omgeving en ontdekken weer betekenisvolle vormen van geluk en echte aandacht.

Koop het boek bij je lokale boekhandel of bestel het online.

Meer lezen?

Samenstelling Annemiek Leclaire Fotografie Ben White/Unsplash.com