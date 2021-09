4x fijne boeken over introvert zijn

Vaak weten we wel dat we introvert – of extravert – zijn, maar hebben we maar weinig idee van wat dat dan precies inhoudt. Daarom speciaal voor de introverten onder ons: vier boeken om er meer over te leren.

Ik moet nog even kijken of ik kan – Liesbeth Smit

In Ik moet nog even kijken of ik kan rekent Liesbeth Smit af met het idee dat introversie iets zieligs of saais zou zijn. Met een frisse en heldere blik gaat ze uitgebreid in op de verschillende kanten van introvert zijn: want hoe ga je er op de werkvloer mee om? Zijn er ook mensen die zowel introvert als extravert zijn? En wat moet je eigenlijk allemaal weten over je introverte kind?

Stil – Susan Cain

Minstens een derde van de mensen die we kennen is introvert. Dat zijn diegenen die de voorkeur geven aan luisteren boven praten; die nieuwe dingen uitvinden en creëren, maar liever niet hun eigen ideeën pitchen. Susan Cain laat zien hoe introverten in onze maatschappij stelselmatig onderschat worden en toont haarscherp de voordelen van stil zijn in een wereld vol lawaai. Voor jongeren en hun ouders schreef ze het boek Stille kracht.

Sorry dat ik te laat ben, maar ik wilde niet komen – Jessica Pan

Wat gebeurt er als een verlegen introvert een jaar lang gaat leven als een enthousiaste extravert? Sorry dat ik te laat ben, maar ik wilde niet komen volgt het hilarische, ongemakkelijke en soms pijnlijke jaar van Jessica Pan, die verslag doet van de extraverte wereld aan alle introverten hier. Is het leven daadwerkelijk makkelijker voor extraverte mensen? Of is het de nachtmerrie die Jessica altijd dacht dat het zou zijn?

Introvert – Marti Olsen Laney

Marti Olsen Laney schrijft met Introvert een boek vol met tips waarmee introverte persoonlijkheden hun voordeel kunnen doen: beroepskeuze, communicatie en relaties, omgaan met gedachten, angsten en frustraties en spirituele ontwikkeling passeren de revue.

Meer lezen