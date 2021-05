Boekentip: Terra Ultima, over een raadselachtig continent

Een continent dat vol staat met prachtige planten en waar allerlei verschillende dieren leven, maar waarvan maar één iemand weet waar het ligt. Dat is Terra Ultima. Raoul Deleo vertelt in dit boek aan de hand van illustraties over het raadselachtige gebied.

Het boek begint met een verhaal van Noah J. Stern waarin hij uitlegt hoe hij in gesprek is met Raoul Deleo, de enige man die ooit in Terra Ultima is geweest. Deleo houdt echter zijn mond over de precieze locatie van de plek. Wel vertelt hij in dagboekfragmenten over zijn expedities en ondersteunt hij dit met prachtige illustraties van de dieren en planten in dat gebied.

Het boek is opgedeeld in een inleiding waarin je Deleo en Stern leert kennen, met daarna een omschrijving van de drie expedities, en als laatste een kaart van het mysterieuze continent. Wanneer je dit boek bekijkt en leest, waan je je even in een wonderlijke wereld.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Uitgeverij Lannoo