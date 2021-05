Boekentip: Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit – Bianca Toeps

Bianca Toeps krijgt het vaak genoeg te horen. ‘Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit!’ In haar boek legt ze haarfijn uit waarom dit geen compliment is, wat autisme nou eigenlijk inhoudt en waar ze zelf tegenaan loopt in het dagelijks leven.

‘Autisme: dat is toch dat je supersnel kunt uitrekenen dat 7 augustus 1984 op een dinsdag viel? Nou… nee.’ Deze eerste zin op de achterkant van het boek laat al zien hoe veel vooroordelen er eigenlijk over autisme zijn. Wat autisme dan wél is, legt auteur Bianca Toeps in haar boek uit.

Ze schrijft: ‘Je lees een boek óver autisme, geschreven door iemand mét autisme. Dat klinkt misschien heel logisch, maar het is lang anders geweest. […] Met dit boek probeer ik bij te dragen aan een verandering die gaande is. Een emancipatie van autisten, die óók een stem hebben – zelfs zij die niet kunnen praten.’

Zo beschrijft ze in een van de eerste hoofdstukken hoe het kan dat zo veel Nederlanders een verkeerd beeld van autisme hebben (en dat komt voor een groot deel door wat we voorgeschoteld krijgen via onze televisies). Om ons een beter beeld te geven, haalt Toeps niet alleen wetenschappelijke onderzoeken aan, maar vertelt ze ook haar eigen verhaal én dat van anderen.

Mild zijn

Zo vertelt ze hoe ze haar diagnose heeft gekregen op latere leeftijd, en dat dit niet een kwestie was van ‘even een label plakken’, maar dat er maanden (en heel veel gesprekken en onderzoeken) overheen gingen voordat ze de diagnose het syndroom van Asperger kreeg. En ze schrijft openhartig over haar leven na de diagnose, en hoe lastig het was (en nog steeds is) om haar verwachtingen en toekomstbeelden bij te stellen.

Toeps schrijft: ‘Ik leer nog elke dag om minder hard over mezelf te oordelen, wat misschien nog wel lastiger is als je wéét dat je autistisch bent, en je zó duidelijk ziet hoe je eigen gedrag afwijkt van de norm. […] Toch probeer ik mild te zijn, en mijn eigen verhaal mentaal te herschrijven. Ik ben geen loser. Ik ben een meisje met een onzichtbare handicap.

Tekst Bente van de Wouw