De lessen die je (nog steeds) kunt leren uit het boek Jane Eyre

Jane Eyre, Anna Karenina, Max Havelaar, het zijn van die klassiekers uit de wereldliteratuur die bol staan van de levenlessen. Journalist Mariska Jansen vertelt over de lessen die ze haalde uit Jane Eyre.

De boodschap ‘het echte leven onder ogen komen en niet vluchten in romantische fantasieën’ is een thema in de klassieker Jane Eyre van de Engelse schrijver Charlotte Brontë (1816 – 1855). Jane Eyre is een weesmeisje dat opgroeit bij haar harteloze tante en kille nichtjes en neef. Ze wordt naar een kostschool gestuurd met een streng regime: er is weinig eten en in de winter is het er koud.

Tijdens een epidemie overlijdt Helen, een vriendinnetje dat Jane bewonderde om haar dappere levenshouding. Van haar leerde ze dat je mensen die je slecht behandelen, kunt proberen te vergeven. ‘Het leven is in mijn ogen te kort om het door te brengen met het aankweken van haatgevoelens of het voortdurend denken aan het onrecht dat ons is aangedaan,’ zegt Helen.

Pak je leven op

Jane heeft enerzijds een sterk karakter en heftige emoties, maar anderzijds ook een rationele kant die ze inzet om zich niet door haar emoties te laten overspoelen. De les van dit boek is: blijf niet hangen in zelfmedelijden en zelfbeklag, maar pak je leven op binnen jouw mogelijkheden en de situatie waarin je verkeert.

Gevoelens

‘Geen enkele overpeinzing mocht ik mezelf nu toestaan, geen enkele blik terugwerpen, zelfs geen enkele vooruit. Geen enkele gedachte mocht worden gewijd aan het verleden of aan de toekomst. Het eerste was een zo verrukkelijk zoete bladzijde, en tegelijk zo’n diep treurige, dat de moed me zou ontzinken en mijn wilskracht zou breken wanneer ik er een regel van las,’ zegt Jane. Maar uiteindelijk winnen bij haar de gevoelens het van de ratio.

Meer lezen?

Meer boekentips van Flow.

Je kunt hier boek hier bestellen of kopen bij je lokale boekhandel.

Tekst Mariska Jansen Fotografie Shutterstock