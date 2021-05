Doe het toch maar: een dichtbundel over maatschappelijke thema’s

Babs Gons brengt haar gedichtenbundel Doe het toch maar uit. Met gedichten die recht uit haar hart komen over verschillende maatschappelijke thema’s.

Babs Gons is een spoken word artiest, maar nu kun je haar gedichten ook op papier lezen. In haar gedichtenbundel bespreekt ze verschillende onderwerpen die je aan het denken zetten en in je hoofd blijven zitten. Gedichten over vrouw-zijn, het slavernijverleden, afkomst, de liefde in al haar verscheidenheid, of de kwetsbare positie van de kunsten. Onderwerpen uit het leven. Precies hoe ze zijn, zonder eromheen te draaien.

Het boek is, zoals ze zelf omschrijft: ‘persoonlijk, hoogst actueel en tegelijk tijdloos en wars van hokjesdenken’.

Je kunt het boek Doe het toch maar hier bestellen.

Babs Gons deelt in Flow 7 (verschijnt begin augustus) haar boekentips in de rubriek Boeken van mijn leven.

Tekst Rachel Vieth