Een boek over wandelen, natuur en persoonlijke ontwikkeling: Back to nature

Avontuurlijk wandelen in Nederland, terug naar je eigen natuur. In het boek Back to nature verzamelden Eva Spigt en Nicola Dow wandelroutes en mooie inzichten.

In 2019 begonnen Eva en Nicola Backtonaturehikes. Met dit platform organiseren ze wandelingen en retreats om mensen terug de Nederlandse natuur in te brengen. Je kunt onder meer een avondhike maken afgesloten met een dansje in de natuur, op vijfdaags retreat in het buitenland of een dagretreat met cacaoceremonie doen.

Back to Nature: het boek

Eva en Nicola ontdekten tijdens hun wandelingen door Nederland veel over de natuur en het goede effect hiervan op je lichaam en geest. De mooiste routes, leukste weetjes uit de natuur en fijnste tools voor persoonlijke ontwikkeling bundelden ze in het boek Back to nature.

In het boek vind je wandelingen in alle provincies van Nederland, wandeltips, winterkamperen en andere wildernisskills. Je leert er over oesters, duindoorn, dennennaalden en paardenbloem plukken en wat je ermee kunt maken. Én je krijgt inzichten over de kracht van het loslaten, aarden, koudwatertherapie en de fysieke en mentale effecten van wandelen. Back to nature is een mooie en inspirerende bundel vol avontuur, natuurschoon en terugkomen bij jezelf.

Je vindt Back to nature in de meeste lokale boekenwinkels en online.

Meer lezen over Backtonaturehikes? We hadden een interview met Eva.

Nog meer boeken vind je op onze boekenpagina.

Tekst en fotografie Nina van Hilst