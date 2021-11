Even wegdromen: 7x inspiratie voor een thuisbibliotheek

Toegegeven: ruimte voor een échte thuisbibliotheek is er vaak niet, maar even wegdromen bij deze plaatjes is ook fijn.

En wie weet brengt het je wel op ideeën. Om je boekenkast eens anders in te richten bijvoorbeeld. Of om dat kleine ongebruikte kamertje om te bouwen tot leesruimte, compleet met grote stoel, fijne lamp en boekenkast. Van deze zeven thuisbibliotheken en leeshoekjes worden wij in elk geval blij.

De terug-in-de-tijd-bibliotheek

Geef ons een tijdmachine en breng ons terug naar 1800, waar we met een boek in oude kamers kunnen zitten. Met krakende houten vloeren, rommelige boekenkasten vol leren kaften, kaarsen en hopelijk een dromerig uitzicht zoals op de foto’s van @lulumoonowlbooks en @viktoriiadiaries.

Met een trap of ladder

Zodat we net als Belle in Belle en het beest van links naar rechts kunnen glijden om een nieuw boek te pakken. En een trap naar een extra verdieping maakt zo’n thuisbibliotheek natuurlijk nog dromeriger. Hoewel de foto van @hotcocoareads een verleidelijke ver-van-je-bedshow is, lijkt de afbeelding van @myedwardianhouse een stukje haalbaarder.

Die met de gigantische leesstoel

Als je zo’n heerlijk grote stoel hebt, die dan het liefst vlak bij de boekenkast staat, heb je het behoorlijk gemaakt in de wereld van thuisbibliotheken. Wij willen best wat uurtjes weglezen in de stoel op de foto van @tealsbooks, maar zijn ook content met die van @aboutahome50.

De het-mag-best-een-beetje-rommelig-zijn-kamer

Want zo’n rommelig aanzicht kan heel gezellig zijn, ook al is Marie Kondo het daar vast niet mee eens. De kleurrijke kamer van @wordchild ziet er zo fijn uit.

Meer lezen?

Tekst Bente van de Wouw Fotografie @tealsbooks en @abouthome50