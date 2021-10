Favoriete boek: deze titels lazen jullie het liefst in 2021

We vroegen jullie op Instagram: wat is tot nu toe je favoriete boek uit 2021 (hoeft niet in 2021 gepubliceerd te zijn). De antwoorden delen we hieronder.

Non-fictie

Zondagsleven – Judith Visser (“Zoals zij beschrijft hoe het is om te leven in deze maatschappij terwijl je autisme hebt…geweldig! Zondagskind verscheen al eerder, Zondagsleven is het los te lezen vervolg.”)

De keuze – Edith Eva Eger

Het geschenk – Edith Eva Eger

Ik ben een eiland – Tamsin Calidas (“Tranen met tuiten gehuild bij dat boek.”)

De jongen, de mol, de vos en het paard – Charlie Mackesy

Dan ga ik nu maar eens lekker van mezelf zitten houden – Lianne Sanders

Hartritme – Bart Chabot

Fulltime avonturier – Tamar Valkenier

Houden van dingen die niet perfect zijn – Haemin Sunim

(Not so) happy single – Ann Lemmens & Hélène Van Herck

Verwachting – Anna Hope

Het zoutpad – Raynor Winn

Untamed – Glennon Doyle

Samen – Luke Adam Hawker (“Een ontroerend verhaal met schitterende illustraties.”)

Fictie

‘T Hooge Nest – Roxane van Iperen

De hemel verslinden – Paolo Giordano

Middernachtbibliotheek – Matt Haig

Het theemeisje van Yunnan – Lisa See

De heks van Limbricht – Susan Smit

Het achtste leven (voor Brilka) – Nino Haratischwili

Daar waar de rivierkreeften zingen – Delia Owens

Varkensribben – Amarylis De Gryse

Het einde van de eenzaamheid – Benedict Wells

Wolkenstad – Anthony Doerr

De stem – Jessica Durlacher

Meisje, vrouw, anders – Bernardine Evaristo

De geschiedenis van mijn seksualiteit – Tobi Lakmaker

Drie dingen over Elsie – Joanna Cannon

Een klein leven – Hanya Yanagihara

The Book of Longings – Sue Monk Kidd

KliFi -Adriaan van Dis

Lincoln in the Bardo – George Saunders

Bewilderment – Richard Powers

De herinnerde soldaat – Anjet Daanje (“Prachtig boek van een veel te onbekende schrijver die wel wat credits verdient.”)

Zomerboek – Tove Jansson

Het museum van verbroken beloftes – Elizabeth Buchan

Normale mensen – Sally Rooney

Ik ben er niet – Lize Spit

Buzz Aldrin, waar ben je gebleven? – Johan Harstad (“Een mooi en traag geschreven boek over psychische kwetsbaarheid in Noorwegen.”)

Het onzichtbare leven van Addie LaRue – V.E. Schwab

De vier windstreken – Kristin Hannah

Kinderboeken en Young Adult

Jij mag alles zijn – Griet Op de Beeck

Schildpadden tot in het oneindige – John Green (“Erg knap omschreven hoe de gedachtes van iemand met OCD werken.”)

De meisjes – Annet Schaap

Gozert – Pieter Koolwijk

Lampje – Annet Schaap

Meer lezen

Samenstelling Bente van de Wouw Fotografie Clay Banks/Unsplash.com