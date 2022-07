Flow leest: Amalia van Claudia de Breij

Bij Flow lezen we graag. In deze serie vertellen redactieleden wat ze van een bepaald boek vonden. Deze keer: online editor Rachel Vieth over Amalia van Claudia de Breij.

Een boek over een kroonprinses, dat is alleen iets voor koningshuisliefhebbers. Tenminste dat dacht ik. Ik was vroeger best een fan – waarschijnlijk kwam dat door de mooie jurken, de glimmende sieraden en de bezoekjes aan Paleis het Loo bij mij in de buurt. De buitenkant dus. Maar, ontdekte ik, tijdens het lezen van Amalia, zelfs wanneer je niks hebt met onze koninklijke familie, kan dit boek je alsnog aanspreken.

Hier gaat het over

Zoals de titel van het boek al doet vermoeden, gaat het verhaal over het leven van onze kroonprinses Amalia. Al eerder werd ter ere van hun achttiende verjaardag een boek geschreven over haar vader en oma. Om ze beter te leren kennen, want wie is nou eigenlijk dat meisje dat toevallig met de naam Van Oranje is geboren? Naast toekomstige koningin blijkt ze nog veel meer te zijn: een fan van paardrijden, gezellige feestjes en zelfs een heuse serveerster in de strandtent van een vriendin. Schrijfster Claudia de Breij omschrijft in het boek haar bezoekjes aan het paleis en andere plekken en laat ons zo op een heel andere manier kennis maken met Amalia.

Dit vond ik ervan

Toen ik het boek kreeg, had ik het gevoel dat het misschien wat statig zou zijn. Dat het de feiten zou bevatten die al algemeen bekend zijn – een voorbeeldig meisje dat natúúrlijk vwo kon doen en straks naar de universiteit gaat, met daarnaast een opsomming van alle uitgangspunten die ze zou willen nastreven als koningin in de toekomst.

Maar niets was minder waar. Claudia de Breij heeft een fijne, losse en grappige schrijfstijl die me geboeid hield. Ze stapte samen met de prinses in haar auto, gingen langs allerlei verschillende plekken, maakten samen muziek en dronken cocktails aan het strand. Ik kreeg er een heel ander beeld van Amalia door. Het boek is vlot, grappig en leest gemakkelijk weg.

Deze zin sprak me aan

‘Ieder mens heeft zo’n verhaal. Zo’n gebeurtenis die je jeugd heeft gekleurd, iets wat eigenlijk te zwaar was. Het verhaal dat je vertelt wanneer je mensen beter leert kennen en hen toelaat in een nabijere ring dan de rest van de wereld. Zo’n verhaal waarmee je als jongvolwassenen uitlegt wie je bent geworden, en waardoor – alleen al aan jezelf.’

De rest van het boek zit gevuld met meer grappige, nonchalante anekdotes van Claudia en Amalia.

Amalia, Claudia de Breij (Uitgeverij Pluim).

Tekst en fotografie Rachel Vieth