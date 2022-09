Flow leest: Laat je horen van Lisa Jansen

Bij Flow lezen we graag. In deze blogserie vertellen redactieleden wat ze van een bepaald boek vonden. Deze keer: online editor Rachel Vieth over Laat je horen van Lisa Jansen.

“Ik sprak Lisa Jansen voor een interview, maar was eigenlijk ook heel nieuwsgierig naar haar boek. Want activisme, daar heb ik me nooit heel intensief mee beziggehouden. Ik was het eens dat er iets moest gebeuren, maar heel eerlijk: veel deed ik er niet aan. Het leek me daarom interessant om er meer over te weten en me te verdiepen in de verschillende begrippen. En wat bleek? Je kunt ook klein beginnen, zonder meteen met een spandoek op het Malieveld te staan (waar ik overigens veel respect voor heb). Door je bijvoorbeeld uit te spreken tegen onrecht in je directe omgeving. Dat lijkt me een mooie eerste stap.”

Hier gaat het over

Lisa Jansen gaat in het boek Laat je horen in op verschillende begrippen die met activisme te maken hebben. Denk aan feminisme, validisme (moest ik heel eerlijk ook even opzoeken), racisme en veganisme. Ze deelt daarbij haar eigen ervaringen en die van mede-activisten. Daarnaast laat ze zien wat je zelf kunt doen en hoe je jezelf kunt informeren over bepaalde onderwerpen door middel van podcasts, boeken en video’s. Het geeft een duidelijk beeld van hoe alles in de samenleving in elkaar zit en liet mij (nog meer) inzien dat er nog best een lange weg te gaan is, maar dat je wel verschil kunt maken.

Dit vond ik ervan

Soms vind ik informatieve boeken best lastig om te pakken – ik lees ze af en toe wel, maar leg ze vaak weer weg, of doe er lang over. Doordat Lisa verhalend, maar toch ook informatief, schrijft bleef ik geboeid. Ik leerde nieuwe dingen (zoals bijvoorbeeld bepaalde benoemingen) en ging bij mezelf na wat ik zou kunnen doen en waar ik me voor in zou kunnen zetten. Ik voelde ook een vlammetje aanwakkeren, om meer te doen en meer te willen weten. Maar het deed me ook realiseren dat er nog zoveel mensen zijn die verkeerd omgaan met mensen die zogenaamd ‘buiten de norm’ vallen en niet in een bepaald hokje passen.

Lisa zei in ons gesprek tegen mij: “We zaten met zoveel frustratie over al het onrecht in de wereld, maar dachten: we kunnen hier blijven zitten met al die negatieve energie, of we kunnen het omzetten in iets positiefs en hopelijk de wereld een klein beetje mooier te maken. Ook al is het maar een klein beetje, we doen in ieder geval iets.” En dat kan ik alleen maar beamen.

Deze zinnen spraken me aan

Waar je je uiteindelijk ook prettig bij voelt: besef dat niemand jou kan verplichten om aan een bepaalde standaard te voldoen – de enige die dat uiteindelijk écht bepaalt, ben jij.

Zorg goed voor anderen door in eerste instantie goed voor jezelf te zorgen.

Activisme is hard werken, daarom is het belangrijk dat je niet alles alleen probeert te doen. Alleen ga je wellicht – op bepaalde momenten – wat sneller, maar samen kom je uiteindelijk veel en veel verder.

Tekst en fotografie Rachel Vieth