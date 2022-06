Boekentip: schrijver Jessica Lourey kwam uit een dal door haar levensverhaal op te schrijven

Juist als je worstelt, kan schrijven helpen. Zo schreef Amerikaanse auteur Jessica Lourey in fictieve vorm over haar levensverhaal: Rewrite your life.

In Rewrite your life schrijft de Amerikaanse auteur Jessica Lourey hoe het schrijven van haar levensverhaal haar heeft geholpen uit het dal te komen waar ze in terechtkwam nadat haar man drie weken na hun huwelijk zelfmoord pleegde. Lourey is een bekroond auteur van misdaadromans, en koos ervoor ook haar levensverhaal in een fictieve vorm te schrijven. Dit is enigszins anders dan de narratieve therapie voorschrijft, maar zoals ze in dit boek laat zien, is de kracht ervan vergelijkbaar.

Lourey gaf er ook een TED Talk over: Use fiction to rewrite your life (TEDxRapidCity).

