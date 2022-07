Journalist Catelijne Elzes over Seks! Een leven lang leren

De Flow-redactie dook in de wereld van de zelfhulpboeken. Wat hebben die hun bijgebracht over de liefde. Journalist Catelijne Elzes over het boek Seks! – Een leven lang leren van Rik van Lunsen en Ellen Laan.



“Dit is geen sekskookboek met recepten en ook geen zelfhulpboek voor goede seks, geven de auteurs meteen in het voorwoord aan. Toch heeft het lezen hiervan me zeker geholpen mijn seks­leven intiemer, vrolijker en lekkerder te maken. Na ruim twintig jaar in een vaste relatie blijkt er nog wel degelijk winst te boeken in bed.

Een van de belangrijkste lessen van seksuologen Rik van Lunsen en de in januari overleden Ellen Laan is de volgende: er bestaat niet zoiets als een oerdrift of libido waardoor je ‘spontaan’ zin krijgt in seks. Zin komt niet uit de lucht vallen, zeggen ze dan ook vaak in de spreekkamer. ‘Je krijgt zin in seks als er een seksuele prikkel is die past bij hoe het bij jou werkt en je tege­lijkertijd verwacht dat als je vervolgens iets met seks gaat doen, je dan beloond zult worden met een prettige ervaring.’

Het is dus heel belangrijk dat je de regie niet te veel uit handen geeft, waar met name vrouwen soms de neiging toe hebben. Vooral niet denken: als de ander het maar leuk heeft. Ken jezelf, ontdek jezelf en geef aan wat je wilt, wat je nodig hebt om opgewonden te raken en tot een hoogtepunt te komen.

Praten over plezier

Daarbij is het handig om te weten hoe je anatomisch gezien in elkaar zit. Helaas hebben we dat niet op school geleerd, want er staat pas sinds een paar jaar een kloppend plaatje van de clitoris in het biologieboek. Het hoofdstuk ‘Anatomie van de geslachtsorganen’ deed me inzien dat ik inderdaad een boel kennis miste. Ik begrijp nu beter hoe het bij mij werkt. Verder realiseer ik me nu dat mannen 1-0 voor staan, omdat zogenoemde ‘klassieke’ seks bij hen veel makkelijker tot een hoogtepunt leidt dan bij vrouwen.

Ik had ook veel aan het hoofdstuk ‘Waarom is praten over seks zo moeilijk?’ We leren het meestal niet van onze ouders of docenten. De meeste vrouwen worden niet opgevoed met het idee dat het vanzelfsprekend moet zijn dat er voor hen ook wat lekkers te beleven valt. Seksuele voorlichting op scholen is nogal eenzijdig: vooral gericht op het voorkomen van zwangerschappen en niks tegen je zin doen. Dat hoort erbij, inderdaad, maar het moet aangevuld worden met praten over plezier, aldus Van Lunsen en Laan.”

