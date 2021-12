Journals voor leven met de seizoenen

De seizoenen, de fases van je leven en de cycli van je menstruatie hebben allemaal impact op je welzijn. Kennis hierover vind je in cyclisch leven, oftewel cycle living. Door een journal bij te houden over wat de seizoenen met je doen, kun je leren wat je nodig hebt in een bepaalde periode van de maand of het jaar.

Met deze journals voor 2022 leer je meer over leven met de seizoenen.

The journal for cycle living

Rock Your World heeft een stoere, matzwarte planner waarvan het eerste deel bestaat uit informatie over de seizoenen, maanstanden, de fases van de vrouwelijke cyclus en voeding. Vervolgens kun je per seizoen en maand bijhouden wat je doelen zijn, hoe je je voelt en tips voor het betreffende seizoen. Ervaar minder stress en creëer duurzame verandering. Hier bestel je de Rock Your World Journal.

Eternal Sun Planner

Deze minimalistische planner heeft volop ruimte om wekelijks en maandelijks intenties, more en less lijstjes en andere notities op te schrijven. De journal zal je een beter begrip geven van je vrouwelijke cyclus, maandstanden en seizoensinvloeden. Naast de Eternal Sun Planner hebben ze ook een Golden Earth Planner. Beide zijn verkrijgbaar bij Gathershop.

Mindful Magic Journal

De journal van Mindful Magic neemt je stap voor stap mee langs de seizoenen, jouw eigen energetische seizoenen en elementen uit de oosterse filosofie. Met informatie over energie in de natuur per seizoen en tests als Hoe zit jij in jouw Vuur, Aarde, Metaal, Water of Hout element? De journal heeft geen data en daarmee kun je hem gebruiken wanneer het voor jou gewenst. Naast de journal heeft Mindful Magic meer tools om de connectie met jezelf en de natuur te versterken.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Anna Cosma, Rock Your World, Mindful Magic