Met deze scheurkalender voor 2022 krijg je elke dag een boekentip (en eerste zin)

Voor als je het moeilijk vindt om uit ál die boeken de juiste te kiezen. Met de De eerste zin – Scheurkalender 2022 krijg je elke dag een boekentip én de openingszin uit een boek voorgeschoteld.

Eerst lees je de eerste zin, dan een beschrijving van het boek met hier en daar wat luchtige weetjes. En dat elke dag. Zo kom je er op een leuke manier achter welke titels je aanspreken, en welke juist helemaal niet. De scheurkalender is het idee van This is how we read, het literatuur blog van drie journalisten of, zoals ze zichzelf noemen, professionele boekenmeisjes, en de ‘boekenknecht’ Kurt.

Omdat we zo enthousiast worden van dit idee, delen we vast de eerste zin op de allereerste dag van januari 2022: ”Waar gaat papa met die bijl naartoe?’ vroeg Veerle aan haar moeder, terwijl ze de tafel dekten voor het ontbijt.’ Een openingszin van jewelste. Je denkt misschien dat dit de eerste zin uit een thriller is, maar de titel zal je verrassen: Charlotte’s web. Dit kinderboek geschreven door E.B. White is een ware klassieker.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie This is how we read