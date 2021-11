Nieuwe boeken in november waar we naar uitkijken

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken van november 2021 waar we naar uitkijken.

6x nieuwe boeken in november

Winteren – Katharine May

Iedereen heeft wel momenten in zijn of haar leven die vragen om stilstand: een verlies, ziekte, zorgen, te hard gewerkt. Katherine May laat in Winteren zien dat deze periodes komen en gaan, net als de seizoenen. En zoals in de natuur de winters gebruikt worden om te rusten, kunnen wij deze momenten ook aangrijpen om een stap terug te doen en te ‘winteren’. (Nieuw Amsterdam)

Koop het boek bij je lokale boekhandel, leen het bij je bibliotheek of bestel het online.

De verloren verteller – Amanda Block

Rebecca kan zich haar vader Leo Sampson nauwelijks herinneren. Het enige wat ze weet is dat hij een geliefde kindertelevisiester was die spoorloos verdween toen ze slechts zes jaar oud was. Maar wanneer Ellis, een journalist, opduikt om informatie over Leo te vragen, begint ze zich af te vragen of er meer achter het verhaal van haar vaders verdwijning zit dan haar familie haar doet geloven. Dit boek is een magische ode aan de kracht van verhalen. (The House of Books)

Koop het boek bij je lokale boekhandel, leen het bij je bibliotheek of bestel het online.

Open water – Caleb Azumah Nelson

Twee jonge mensen ontmoeten elkaar in een pub in Zuidoost-Londen. Allebei zijn ze zwart, allebei hebben ze beurzen gewonnen voor privéscholen waar ze zich niet thuis voelden, allebei proberen ze hun stempel te drukken op een stad die hen zowel viert als afwijst, hij als fotograaf, zij als danseres. Aarzelend en teder worden ze verliefd op elkaar. Maar ook mensen die voor elkaar voorbestemd lijken, kunnen elkaar kwijtraken door angst en geweld. (Querido)

Koop het boek bij je lokale boekhandel, leen het bij je bibliotheek of bestel het online.

Een visgraatjas met haaiengrijns – Sylvia Witteman

Met de apocalyps viel het mee afgelopen jaar chez Witteman, al leidde een val van oma tot de app-groep ‘heup doet leven’. De röntgenfoto van het bekken waar Witteman ooit uit tevoorschijn was gekomen bracht kitscherige gevoelens met zich, en navenante tranen. (Nijgh & Van Ditmar)

Koop het boek bij je lokale boekhandel, leen het bij je bibliotheek of bestel het online.

Vrouw doet dit, dat – – Sytske Frederika van Koeveringe

Als Sytske Frederika van Koeveringe de diagnose borstkanker krijgt, grijpt ze terug op dagboekschrijven. Het opgaan in het schrijven biedt haar de vrijheid om grip te krijgen op de totale absurditeit van het bestaan. (Atlas Contact)

Koop het boek bij je lokale boekhandel, leen het bij je bibliotheek of bestel het online.

Het troostboek – Matt Haig

Het troostboek is comfortfood in boekvorm. Matt Haig schreef deze verzameling overdenkingen, herinneringen en lijstjes voor zichzelf als houvast in moeilijke tijden, en nu deelt hij ze met de wereld. (Lebowski)

Koop het boek bij je lokale boekhandel, leen het bij je bibliotheek of bestel het online.

Meer lezen

Samenstelling Bente van de Wouw