Nieuwe Engelse boeken waar we deze herfst naar uitkijken

Er komen heel wat mooie boeken aan deze herfst. Online editor Bente deelt de Engelse boeken waar ze hoge verwachtingen van heeft.

6x Engelse boeken waar we naar uitkijken

Beautiful World, Where Are You – Sally Rooney (7 september)

Alice, een schrijver, ontmoet Felix, die werkt in een distributiemagazijn, en vraagt of hij mee gaat op een trip naar Rome. In Dublin probeert haar beste vriendin over een relatiebreuk te komen. Ze flirt weer met Simon, die ze al kent van kindsaf aan. Beautiful World, Where Are You gaat over vier mensen die elkaar liefhebben en elkaar pijn doen.

The Mad Women’s Ball – Victoria Mas (7 september)

Een literair historische roman over een ‘gekkenhuis’ in Parijs en de nachtmerries die opgenomen vrouwen daar in de negentiende eeuw moesten meemaken. In The Salpetriere Asylum worden vrouwen opgesloten die door de maatschappij als ‘gek’ zijn verklaard. Maar de waarheid ligt anders. De vrouwen zijn vaak aan de kant geschoven door hun man, ze zijn iets verloren of zijn simpelweg geboren uit een affaire. Voor de Parijse maatschappij is The Madwomen’s Ball het hoogtepunt van het jaar – waar ze ongegeneerd naar de patiënten uit het Asylum mogen kijken. Voor de patiënten zelf is dit bal vooral een zeldzame kans op hoop.

Cloud Cuckoo Land – Anthony Doerr (28 september)

Van de schrijver van All The Light We Cannot See is er nu een nieuw boek. In Cloud Cuckoo Land zijn dromers en buitenstaanders verbonden door één eeuwenoud verhaal. Doerr laat door zijn verschillende tijdslijnen, die allemaal weer met elkaar verbonden zijn, zien hoe we altijd in verbinding met elkaar staan. Zijn boek is opgedragen aan alle bibliothecarissen van toen, nu en later.

The Book of Hope – Jane Goodall (19 oktober)

Kijkend naar de krantenkoppen van vandaag de dag – een klimaatcrisis die steeds erger lijkt te worden, een wereldwijde pandemie, verlies van biodiversiteit, politieke onrust, is het soms moeilijk om optimistisch te blijven. Juist nu is hoop hebben zo belangrijk. In dit nieuwe boek van Jane Goodall, de wereldberoemde antropoloog en bioloog, en Douglas Abrams, de co-auteur van The Book of Joy, wordt het gevoel van hoop helemaal uitgeplozen en onderzocht.

Dava Shastri’s Last Day -Kirthana Ramisetti (30 november)

In deze debuutroman over een multiculturele familie, besluit een stervende billionair te doen alsof ze al overleden is, zodat ze met eigen ogen kan zien welke stempel ze op de wereld achterlaat.

Beasts of a Little Land – Juhea Kim (7 december)

Een episch verhaal over liefde en oorlog, dat zich afspeelt in Korea tijdens de onafhankelijkheidsbeweging. We volgen het ontstaan van een hechte vriendschap tussen een jong meisje Jade, dat door haar familie verkocht wordt aan een huis voor prostitutie, en de jonge wees JungHo, die zichzelf in leven houdt door te bedelen op straat.

Samenstelling Bente van de Wouw