Wonen in een zomerhuis omringd door de natuur

Hoe is het om in een slecht onderhouden zomerhuis te wonen dat je deelt met dieren als eekhoorntjes, bijen en een specht? Nina Burton schrijft erover in haar boek Levensmuren.

Het klinkt zo idyllisch, wonen in een zomerhuis. Nina Burton erft er een van haar moeder, maar het huisje blijkt in slechte staat te zijn. Als ze begint met de renovatie, merkt ze dat ze niet de enige bewoner is: de dakisolatie vormt een warm nest voor een familie eekhoorntjes, aan de deur hangt een bijennest, en het gehamer aan het huis krijgt al snel een echo in het driftige getimmer van een specht.

Burton besluit er anekdotes over te schrijven. Zo pent ze verschillende verrassende ontdekkingen neer. Dat er in totaal meer mieren zijn dan het aantal seconden dat is verstreken sinds de oerknal. Dat eekhoornvrouwtjes na elke voeding de buikjes van hun zuigelingen likken en masseren, om zo de spijsvertering op gang te houden. En dat de zucht naar het zuiden van trekvogels zo sterk is dat niets hen tegenhoudt: zo is er het verhaal van de vleugellamme ooievaar die 150 kilometer op zijn ranke poten aflegde.

En zo vind je in het nieuwe boek van de Zweedse schrijver nog vele andere aanstekelijke anekdotes over de dieren waarmee ze haar huis deelt. (Op de foto bij dit artikel zie je niet het desbetreffende zomerhuis).

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Vidar Nordi Mathisen/Unsplash.com