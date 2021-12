Boekentip: Big Panda and Tiny Dragon

Ken je het boek De jongen, de mol, de vos en het paard? Er is nu een nieuw boek van een andere illustrator en schrijver, maar met net zo’n mooie boodschap: Big Panda and Tiny Dragon.

In dit verhaal gaan Big Panda en Tiny Dragon op een reis door de seizoenen van het jaar. Ze verdwalen, zoals we allemaal weleens verdwalen. Terwijl ze hun weg weer proberen te vinden, ontdekken ze allerlei mooie dingen die ze niet gezien hadden als ze niet van het pad waren geraakt. Met fijne illustraties en gesprekjes van James Norbury over emoties, moeilijke tijden, blijdschap en connecties. Over leven in het moment en rust vinden in onzekerheid en verandering.

De tekeningen en boodschappen zijn geïnspireerd op de boeddhistische filosofie, en Norbury hoopt met zijn werk anderen te helpen en troost te bieden als ze in zwaar weer terechtkomen.

Koop het boek Big Panda and Tiny Dragon bij je lokale boekhandel of bestel het online.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Illustraties James Norbury