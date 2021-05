Boekentip: de kinderboekenserie Het muizenhuis

Vanuit hartje Amsterdam verovert Karina Schaapman samen met haar vier volwassen kinderen de wereld met haar kinderboekenserie Het muizenhuis. In Flow vertelt ze hoe het zo is gekomen en wat de ideeën achter Het muizenhuis zijn.

Wat acht jaar geleden begon met een kartonnen sinaasappeldoos, is uitgegroeid tot een boekenserie die de hele wereld overgaat: Het muizenhuis verschijnt in meer dan dertig landen en in vijfentwintig talen: van Japan tot Amerika en van Turkije tot Rusland.

Zelfgemaakte decors voor het muizenhuis

In haar atelier bouwt Karina Schaapman eigenhandig haar decors: dat zijn de huizen (maar bijvoorbeeld ook een kermis, theater of circus) waarin de verhalen van Het muizenhuis zich afspelen, met de muizen Sam en Julia in de hoofdrol.

Voor elk boek bouwt Karina een nieuw decor. In haar atelier ruikt het naar lijm en verf, liggen kleine lapjes stof hoog opgestapeld, worden er van klei mini-bananen en -pompoenen geboetseerd en staan pasgeverfde satéprikkers te drogen om later omgetoverd te worden tot mini-kleurpotloden.



Meer lezen?

Je kunt de boeken uit de serie bestellen op de website.

Meer boekentips vind op je onze boekenpagina.

Het verhaal over Karina Schaapman en haar studio vol muizen kun je lezen in Flow 1-2017.

Tekst Caroline Buijs