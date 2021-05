Boekentip om te leren over jezelf: Me, myself and I

In het (invul)boek Me, myself and I staan tests en weetjes over astrologie, je handschrift, dromen en de plek in je familie.

Me, myself and I zet je aan het denken over wie je bent en biedt ideeën en vragen om op zoek te gaan naar je persoonskenmerken en belangrijke gebeurtenissen en keuzes in je leven. Maak bijvoorbeeld een levenslijn om de rode draad in je leven te ontdekken.

Het boek is luchtig van toon en bevat achtergrondinformatie en psychologische inzichten van Sigmund Freud en Carl Gustav Jung.

Meer informatie over het boek Me, myself and I van Sigrid Leerink vind je hier.

Nog meer boekentips vind je op onze boekenpagina.

Samenstelling Jeannette Jonker Fotografie Dewereldvansnor.nl