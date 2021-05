Boekentip: Nederland – Vakantie in eigen land én Eropuit in eigen land

De afgelopen maanden hebben we ons eigen land weer beter leren kennen. In hun boeken over Nederland nemen Marlou Jacobs en Godfried van Loo je mee langs de (kleinere) bijzondere plekken.

Marlou en Godfried hebben Nederland – Vakantie in eigen land en Nederland – Eropuit in elk seizoen uitgebracht. Deze gidsen staan vol mooie foto’s en tips om stadjes en regio’s te bezoeken, met historische weetjes, lekkere adressen en veel wandel- en fietsroutes. Ze stellen juist de wat kleinere steden aan je voor, zoals Appingedam en Medemblik. Juist nu het toerisme stilligt, is dit een goede kans om bijzondere plekken dichter bij huis te ontdekken.

Nederland – Vakantie in eigen land en Nederland – Eropuit in elk seizoen kun je bestellen op Reisreport.nl.

Nieuwsgierig naar nog meer bijzondere plekken? Je vindt ze op onze pagina.

Fotografie Sander Weeteling/Unsplash.com