DIY Boekentip: Het grote naaiboek + alvast een paar tips

Zelf kleding maken leer je achter de naaimachine met Het grote naaiboek op schoot.

Pieke Stuvel en Nienke van Leverink maakten samen Het grote naaiboek. Pieke naait al meer dan zestig jaar, Nienke had daarentegen nog nooit een naald of draad aangeraakt. De ontwerpen en patronen in het boek waarmee je een rokje, tas of hoofdband kunt maken, zijn bedacht door Pieke. Nienke vertelt je meer over het naaien: van de ambacht tot naaien als hobby en zelfvoorzienend leven.

Het boek is verdeeld in meerdere delen en hoofdstukken. Het staat vol met basistips voor als je nog nooit achter een naaimachine hebt gezeten, maar als je al gevorderd bent en wilt weten hoe je een kledingstuk inneemt of een tas maakt: ook dat vind je in het boek.

Een aantal beginnerstips:

1. Aan- en afhechten

Hoe zorg je ervoor dat je draad niet losraakt na verloop van tijd? Ga bij het begin (aanhechten) en eind (afhechten) van een stiksel een klein eindje vooruit en achteruit. Gebruik hiervoor één seconde de achteruitknop van je naaimachine.

2. Beleg

Met een beleg werk je randen en rondingen af. Een beleg is de geknipte stoffen tegenvorm van dat wat je gaat afwerken.

3. Biezen

Een bies is een reepje stof om de uiteinden van een kledingstuk mee af te werken. In schuin geknipte geweven stof zit rek, wat die geschikt maakt om er bijvoorbeeld biezen van te knippen om rondingen mee af te werken. Biezen van gebreide stof kun je gewoon recht knippen, omdat gebreide stof van zichzelf rekbaar is.

4. Draadrichting

De draadrichting (de richting waarin de draad is geweven) loopt parallel aan de zelfkant (de natuurlijke kant van de stof). Iets is ‘recht op de draad’ als het evenwijdig aan de zelfkant is geknipt. Haaks op de zelfkant van de stof knippen is ‘dwars van draad’ en als de stof schuin geknipt is ten opzichte van de zelfkant noemen we dat ‘schuin van draad’. Als je stof schuin van draad knipt, zit er meer rek in.

5. Een duurzame en verzorgde garderobe

Als je zorgvuldig met je kledingstukken omgaat, gaan ze langer mee. Was niet te vaak en niet te heet, gebruik een milieuvriendelijk wasmiddel en droog je kleding aan de lucht. Natuurlijke stoffen als zijde, wol en kasjmier hoeven vaak niet eens te worden gewassen, maar kunnen worden uitgehangen. Vouw kleding netjes op en repareer waar nodig.

6. Elastiek door zoom of tunnel rijgen

Elastiek rijg je door een tunnel door aan één uiteinde een veiligheidsspeld vast te maken en die door de tunnel heen te wurmen. Zorg daarom altijd dat de tunnel ongeveer een halve centimeter breder is dan het elastiek. Je kunt het andere uiteinde aan de rol laten en die pas afknippen als je helemaal door de tunnel heen bent.

Controleer vóór je de uiteinden van het elastiek aan elkaar naait of het niet stiekem gedraaid is. Na het gelijkmatig verdelen van de plooitjes kun je desgewenst het elastiek op een paar punten met een klein verticaal stiksel vastzetten, zodat het niet zal draaien tijdens het dragen .

Tekst Rachel Vieth Fotografie Júnior Ferreira/Unsplash.com en Uitgeverij Atlas contact