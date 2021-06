De kampvuurvraag #1: wat is jouw ‘dit ben ik’-gevoel?

Er zijn nogal wat dingen in je leven die, als je niet uitkijkt, stilletjes de regie van je overnemen. In het boek De kampvuurvraag helpt Onno Aerden je je leven vorm te geven op een manier die bij jou past. In deze serie deelt hij elke week een inzicht of vraag. Deze keer: het ‘dit ben ík’-gevoel.

Dit ben ík

Een gerafelde hangmat in de tuin van mijn boerderijtje in Noord-Frankrijk: daar lig ik in. De kinderen speuren in het korenveld aan de overkant van het landweggetje naar beestjes of bloemen. Mijn echtgenote leest op het terras in de schaduw een boek.

Er hoeft niks. Er gebeurt niks. Het is nagenoeg stil. Ineens voel ik: dit is waar mijn leven om draait. Een gelukzalig gevoel waarbij alles klopt, waarin mijn geest in alle vrijheid kan genieten van het leven dat ís.

Herken je dat? Ik noem dat soort momenten ‘dit ben ík’-momenten. Omdat die je op een soort magische manier heel even de essentie van jouw leven laten proeven. Ik zou iedereen willen aanraden om dat soort momenten uit te rekken tot langere perioden, en uiteindelijk zelfs tot de rest van je leven.

Jouw momenten beschrijven

Natuurlijk hoef ik niet de hele tijd in die hangmat te blijven dagdromen om mijn ‘dit ben ík’-gevoel vast te houden. De truc is om mezelf af en toe bewust aan die momenten te herinneren en eens na te gaan hoe het kwam dat ik het gevoel had dat alles klopte.

Toen ik dat na mijn hangmatmoment deed, schreef ik op wat dat was: het gevoel dat mijn geliefden genoten, en veilig, beschermd waren. Het gevoel van vrijheid. Het warme weer. En vooral ook: het gevoel dat ik, heel bewust, dit moment zélf in de hand had. Dat ik voor mijn geluk geen externe bron nodig had – geen mobieltje, geen opdrachtgever-met-een-plan, helemaal niets behalve het moment zelf.

Mooie oefening: kijk eens uit welke ingrediënten jouw eigen ‘dit ben ík’-momenten bestaan. Die ingrediënten leiden je vrij gemakkelijk naar een aantal kernwaarden. En dat zijn weer nuttige bouwstenen als je besluit om jezelf een leven te gunnen dat écht bij je past.

Over De kampvuurvraag

In zijn boek De kampvuurvraag daagt Onno Aerden je uit om te kijken naar de manier waarop je je leven invult en om niet te wachten tot na je pensioen. Aan de hand van oefeningen en zijn eigen verhaal krijg je meer inzicht in je wensen en verlangens.

Dit blog is het eerste deel uit een nieuwe serie van Onno over (kampvuur)vragen om jezelf te stellen.

Meer blogs van Onno vind je op zijn website Dekampvuurvraag.nl. Daar kun je ook zijn boek bestellen. (Uitgeverij Business Contact)

Tekst Onno Aerden Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com