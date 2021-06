De kampvuurvraag #3: Wat is de zin van je werk?

Er zijn nogal wat dingen in je leven die, als je niet uitkijkt, stilletjes de regie van je overnemen. In het boek De kampvuurvraag helpt Onno Aerden je je leven vorm te geven op een manier die bij jou past. In deze serie deelt hij elke week een inzicht of vraag. Deze keer: de zin ín, en de zin ván je werk.

Hoe vrij is vrijheid?

Als schrijver en communicatieadviseur heb ik veel vrijheid. Daar heb ik bewust voor gekozen toen ik in 2010 stopte met werken voor een baas. Keerzijde is dat ik soms geen werk heb en er ook geen geld binnenkomt. Jammer dan: vrijheid is me heel wat waard. Maar soms dwing ik mezelf tot de vraag: hoe vrij is die vrijheid van mij? Had ik niet een keer meegemaakt dat ik er halverwege achter kwam dat ik niet zo gek veel ophad met het doel van de klus die ik aan het doen was?

Professionaliteit vraagt dan om doorgaan, netjes afmaken, zeggen we vaak. Tja. Professioneler vind ik het om met de opdrachtgever te bespreken waar mijn schurende gevoel vandaan komt. Dan kunnen we misverstanden de wereld uit praten, en kan ik hem of haar eraan herinneren waarom hij of zij juist míj op die opdracht heeft gezet.

Zin ervaren ván werk

Zin krijgen in werk heeft voor mij alles te maken met de zin ervaren ván werk. Dat betekent drie dingen. Ten eerste: draagt het werk dat ik doe bij aan het oplossen van problemen die ik zélf zinvol vind? Waar ik mijn energie en tijd aan wil besteden? Zo nee: overweeg een andere baan of begin niet aan die opdracht zonder dat je die meer jouw kant op kunt boetseren. Als je niet intrinsiek gemotiveerd aan je klus begint, levert dat zowel slecht werk op als een hoop stress.

Ten tweede: zie je werk- of opdrachtgever als de mens die hij of zij is. Klinkt raar? Mwah. Vaak verstrikken we ons in procedures, schema’s, roadmaps. Ik werk het liefst met mensen. Met wie ik echt kan praten – over het werk, maar ook over hoe we in het leven staan. Een open, echte werkrelatie aangaan, dat scheelt onduidelijkheid, oneerlijkheid en gedoe achteraf.

Ten derde: inspireer met je energie ook de mensen om je heen op de werkvloer. Relativeer, wees alert op zaken die onbesproken blijven maar wél belangrijk zijn, wees die fijne, toegankelijke collega die je jezelf ook wenst.

