De kampvuurvraag #4: hoe neem je een sprong in het diepe?

Er zijn nogal wat dingen in je leven die, als je niet uitkijkt, stilletjes de regie van je overnemen. In het boek De kampvuurvraag helpt Onno Aerden je je leven vorm te geven op een manier die bij jou past. In deze serie deelt hij elke week een inzicht of vraag. Deze keer: hoe neem je een sprong in het diepe?

Duik in het diepe

Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. Als ik er nog eens goed over nadenk, is het die even simpele als verleidelijke gedachte die me jarenlang heeft weerhouden van het beëindigen van mijn laatste baan in loondienst.

Ga maar na: ik had fijne collega’s, een goed salaris, een auto van de zaak, zelfs een beetje aanzien. Zou ik dat allemaal op het spel zetten om een stap te zetten naar ondernemerschap? Ja, besloot ik uiteindelijk. Als ik in gedachten naloop waarom ik uiteindelijk de knoop doorhakte, was dat omdat er altijd een moment komt dat je een heel simpele afweging maakt: levert doorgaan met wat ik doe me méér energie op dan dat het me gaat kosten?

Eigen levensdoelen nastreven

Ik noem zulke heldere momenten in mijn boek de Grote Beslismomenten in je leven. Ik had mezelf in die prachtbaan net iets te vaak dingen horen beweren waar ik niet met mijn hart achter kon staan. Niet dat ik onzin stond te verkopen, maar het werd me wel duidelijk dat mijn bijdrage aan de mensheid beter tot zijn recht zou komen als ik afscheid zou nemen van de belangen en doelen van het bedrijf waarvoor ik werkte. Ervoor zou kiezen om mijn eigen waarden, mijn eigen levensdoelen eens te gaan nastreven.

Gelukzalig gevoel

Een duik in het diepe nemen is heel verfrissend – letterlijk en figuurlijk. Het is alleen niet altijd even gemakkelijk. Na een paar maanden reed ik op een oude fiets naar het UWV, voor een uitkering. Het gesprek met mijn daar toegewezen jobcoach staat me nog goed bij: hij probeerde me op te monteren door te zeggen dat iets proberen altijd beter is dan niets doen en maar zien hoe het loopt.

Hij had gelijk. Sindsdien adviseer ik, schrijf ik, presenteer ik af en toe en heb ontzaglijk veel vrije tijd. Waarin ik niets verdien maar precies doe wat ik zelf fijn vind. Dingen waarvan ik diep vanbinnen voel dat ze ertoe doen. Zonder auto van de zaak. Maar met het gelukzalige gevoel dat ik mijn leven een flink stuk meer naar mijn hand hebt gezet.

Ik wens iedereen die zich langdurig afvraagt of zijn of haar baan nog wel bij hem of haar past, een stevige springplank toe voor een duik in het diepe. Tien tegen een dat je, net als ik, al snel tegen jezelf zegt: ‘Dat had ik véél eerder moeten doen.’

Over De kampvuurvraag

In zijn boek De kampvuurvraag daagt Onno Aerden je uit om te kijken naar de manier waarop je je leven invult en om niet te wachten tot na je pensioen. Aan de hand van oefeningen en zijn eigen verhaal krijg je meer inzicht in je wensen en verlangens.

Hier vind je de andere delen uit de serie van Onno over (kampvuur)vragen om jezelf te stellen.

Meer blogs van Onno vind je op zijn website Dekampvuurvraag.nl. Daar kun je ook zijn boek bestellen. (Uitgeverij Business Contact)

Tekst Onno Aerden Fotografie Kyle Peyton/Unsplash.com