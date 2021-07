De kampvuurvraag #5: wat is de ultieme blijk van liefde?

Er zijn nogal wat dingen in je leven die, als je niet uitkijkt, stilletjes de regie van je overnemen. In het boek De kampvuurvraag helpt Onno Aerden je je leven vorm te geven op een manier die bij jou past. In deze serie deelt hij elke week een inzicht of vraag. Deze keer: wat is de ultieme blijk van liefde?

Samenwonen? Niet per se

“Ben je gek,” zei mijn aanstaande echtgenote Susan, of woorden van die strekking. “Samenwonen? Misschien, later, als de kinderen de deur uit zijn.” Ik stamelde iets terug: “Maar… Samenwonen is de ultieme blijk van onze liefde?” Had ik niet ooit een boek geschreven dat ‘succesvol samenwonen’ heette? Ze hield voet bij stuk en legde haar hand op haar borst: “Onno, onze liefde zit hier. Denk je dat het feit dat we een dak boven onze hoofden gaan delen, daar nog iets aan zal bijdragen?”

Ze had gelijk, maar daar moest ik wel achter komen. Jarenlang had ik mezelf voorgehouden dat samenwonen het bewijs van oprechte liefde was. Ik had viermaal jarenlang samengewoond. Vier vrouwen, vier huizen. Het kwartje viel toen ik erachter kwam dat het al die vier keer wel weer uit was geraakt. Kennelijk was dat huis niet zaligmakend.

Vertrouwen

Maar het werkelijke besef van mijn ongelijk ontstond toen ik op zoek ging naar de oorzaak van mijn overtuiging. Was ik niet een beetje bezitterig? Hier jij, hup, dit huis in. Lag daaronder niet een vleugje jaloezie – ik kon me onrustige avonden herinneren als mijn liefde langer wegbleef dan ze had aangegeven. Wat zou ze uitspoken?

Lag onder die onrust niet een enorm gevoel van onzekerheid? Verlatingsangst wellicht? Als dat zo was (en het was zo), had ik in mijn relatie dan nu diezelfde onzekerheid, diezelfde angst? Ik kon die laatste vragen met een gerust hart met ‘nee’ beantwoorden. Susan had me eenvoudigweg overtuigd van haar gelijk, door haar vertrouwen in onze relatie rustig, zonder poeha, afspraken of bijsluiters uit te dragen.

Sindsdien leven we Married Apart Together. O zeker, we sluiten niet uit dat we ooit gaan samenwonen. Als de kinderen allemaal het huis uit zijn. Dat duurt nog jaren. Die we probleemloos zullen doorkomen met een perfecte mix van een rotsvast vertrouwen in onze liefde – en de persoonlijke ruimte en vrijheid die daarbij hoort.

Tekst Onno Aerden Fotografie Colter Olmstead/Unsplash.com