De kleine dingen waarderen: Bonnie helpt je erbij met haar boek

Wie Bonnie Nottroth (beter bekend als ‘Bij Bonnie‘) volgt op YouTube of Instagram, weet dat zij erg kan genieten van de kleine dingen in het leven. Sterker nog; ze heeft het tot een kunst verheven. Met Het kleine-dingen-boek leert Bonnie je hoe je een ‘genieter van kleine dingen’ wordt.

Van Bonnie hoef je niet altijd te streven naar meer of beter

Misschien denk je bij het zien van het gloednieuwe boek van Bonnie: alweer een invulboek? Ja, dat klopt, het is een invulboek, maar echt anders dan de boeken die we al kennen. Veel invulboeken benadrukken het idee dat alles altijd beter moet. Dat we altijd maar iets moeten ‘challengen’ en ontwikkelen naar een betere versie van onszelf. Veel van dit soort boeken staat bol van de vragen als ‘Aan welke karaktereigenschappen wil je werken?’ of ‘Wat kun je volgend jaar beter doen?’ en ‘Welke voornemens heb je voor het nieuwe jaar?’ Van Bonnie hoeft dat niet per se.

Het kleine-dingen-boek stelt (240) neutrale en positieve vragen over kleine dagelijkse dingen. Om een paar voorbeelden te noemen: ‘Voor wie kocht je onlangs een bos bloemen en waarom?’ of ‘Wat is je laatste tweedehands aankoop?’ Maar, af en toe komen we ook een wat diepere vraag tegen. Zoals ‘Wanneer durfde je voor het laatst hulp te vragen bij iets moeilijks?’ Dit soort vragen laat je wat langer nadenken en is altijd gericht op positiviteit.

Een favoriete vraag van Bonnie is: ‘In welke steden ben je het afgelopen half jaar geweest?’ Het zou kunnen dat je daar invult dat je naar Parijs, Londen en Barcelona bent geweest, maar misschien bestaat je lijstje wel uit Tilburg, Groningen en Zierikzee. En dat is dan even goed, want het gaat niet alleen maar om de spannende vakanties in het leven.

Wat denk ik hier over drie jaar van?

Het leuke aan Het kleine-dingen-boek is dat je het drie jaar lang kunt invullen. Dat wil zeggen dat er schrijfruimte is voor drie jaren onder elkaar. Bij veel vragen zal het heel interessant zijn om over twee of drie jaar te bekijken hoe je dan over een kwestie denkt en hoe dat misschien is veranderd door de jaren heen. Wellicht zie je bij bepaalde vragen dat je je leven heel anders bent gaan indelen of heb je over sommige onderwerpen van alles bijgeleerd.

Go with the flow

Wat ook anders is aan dit boek ten opzichte van andere invulboeken: je kunt zelf bepalen hoe vaak en wanneer je het invult. Heb je tijd en inspiratie om tien vragen achter elkaar te beantwoorden? Ga je gang. Wil je er een dagelijks ritueel van maken en steeds twee vragen beantwoorden? Dat kan natuurlijk ook. Omdat er geen datum bij staat en ook niet zo is ingericht dat je het boek er dagelijks bij moet pakken, voelt het heel haalbaar om aan dit ‘project’ te beginnen. Daarnaast zijn de vragen ingedeeld in seizoenen en kun je op elk moment in het jaar beginnen met invullen. Zo kun je er in januari een frisse start mee maken of misschien wil je het meenemen op zomervakantie en de eerste vragen op de camping invullen; doe vooral wat bij jou past.

Knus en creatief met Bonnie

We vroegen Bonnie naar haar beweegredenen om het Het kleine-dingen-boek te maken. Bonnie: “Ik hou zelf heel erg van notitieboekjes en lijstjes maken. Ik houd graag de kleine dingen bij en niet alleen de grote, levensveranderende gebeurtenissen. Ik merkte dat dat onder mijn kijkers (van Bonnies YouTube-kanaal, red.) ook speelde, dus het leek me leuk om daar een product bij te verzinnen. Het moest een fysiek, tastbaar, product worden. Dat voelt knus en creatief. De vragen die er in mijn hoofd opkwamen vond ik heel goed passen bij een invulboek. Ik zag mezelf en anderen er al helemaal mee zitten: kop thee erbij, telefoon aan de kant en lekker invullen. Het is toch leuk als het in een rijtje van ontspannende activiteiten komt? Puzzelen, lezen en mijn boek invullen, weet je wel, dat idee. Dat maakt me echt heel blij.”

Meer lezen

Tekst en fotografie Merel Wildschut