De natuur in je broekzak met de app ObsIdentify

Tijdens een wandeling in de natuur of een ommetje in de straat vertelt de app ObsIdentify in één klik wat je voor de lens hebt.

ObsIdentify herkent ruim dertienduizend dieren, planten en paddenstoelen in Nederland en België. Met elke nieuwe vondst breidt de database zich verder uit en wordt die beter. Je vergroot zo niet alleen je eigen kennis over de natuur, maar deelt die ook met anderen.

Fotografie Liz Weddon/Unsplash.com