Tip: De Ten Have Podcast over bewuster leven

De Ten Have Podcast biedt duurzame en praktische lessen over het leven.

Uitgeverij Ten Have maakt behalve boeken over de grote en kleine vragen van het leven ook De Ten Have Podcast. Daarin gaat redacteur Rick van Rijthoven iedere maand in gesprek met een auteur over werk, liefde, geluk en bewuster leven. Met onder meer sociaal wetenschapper Linda Duits en psycholoog Hans Alma.

Meer lezen?

De Ten Have Podcast is te beluisteren via Spotify.

Nog meer tips en initiatieven vind je in Flow 6-2021.

Meer podcast-tips van Flow.

Fotografie Juja Han U/Unsplash.com