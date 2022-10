Deze nieuwsbrief wil je lezen: Op ne zondag – elke dag zondag

Bij Flow worden we blij van een goede nieuwsbrief. Zo een met fijne plaatjes of gifjes. Of een met goede inhoud: journalistieke verhalen, of juist heel persoonlijke. Zo eens per maand delen we een aanrader. Deze keer: meer zondag in je leven met Op ne zondag.

Van: Trees Accou van Op ne zondag.

Gaat over: hoe je meer zondag in je leven kunt stoppen, en andere bedenkingen van Trees: “Omdat het leven maar voor veertien procent uit zondagen bestaat, heb ik besloten om van elke dag een beetje zondag te maken.”

Editie: 97 procent, verdorie. (Over introvert zijn en persoonlijkheidstesten.)

97 procent, verdorie

Ik heb één van de meest fundamentele dingen over mezelf geleerd tijdens een teamdag op één van mijn vorige jobs.

Misschien val je nu van je stoel, want teamdagen en opleidingen voor je werk, dat is meestal toch aftellen naar de drink om vier uur en hopen dat niemand je gaat vragen wát je precies hebt bijgeleerd op die sessie met een prijskaartje met drie cijfers.

Geen zorgen: die fundamentele kennis leerde ik niet in het kader van het opgelegde programma, maar gewoon in de pauze. Zoals alle essentiële kennis in het leven.

Een collega van mij was nogal zot van online persoonlijkheidstesten. Een genre dat me tot nu toe alleen had geleerd welk Harry Potter-personage ik was en als welke cocktail ik zou reïncarneren (ik geloof dat het een margarita was).

De collega in kwestie was nogal een volhouder en ze liet ons allemaal naar 16personalities.com gaan om te weten te komen of we een bemiddelaar, een avonturier of één van de andere persoonlijkheidstypes waren. Daarvoor moet je eerst tien minuten lang allerlei stellingen scoren van “eens” tot “oneens”.

Het soort stellingen dat aan bod komt zijn:

U vindt het uzelf voorstellen aan anderen lastig.

De zaken op orde hebben is belangrijker voor u dan flexibel zijn.

U doet zelden iets uit nieuwsgierigheid.

Het invullen vond ik eigenlijk al veel leuker dan ik had willen toegeven, maar de echte verrassing kwam bij de resultaten. Voor wie deze Myers-Briggs-test niet kent: de test onthult je voorkeuren in hoe je de wereld waarneemt en beslissingen neemt. Het vertelt je bijvoorbeeld of je beslissingen neemt op basis van logica of op basis van gevoel.

Je krijgt ook een percentage toegekend: je neemt beslissingen bijvoorbeeld 63 % op basis van logica.

Het cijfer dat er voor mij het meeste uitsprong was 97 %.

97 %

Lang geleden dat ik nog zoveel gescoord had op een test!

Blijkbaar was ik 97 % procent introvert en een verwaarloosbaar aantal puntjes extravert. Tot op dit moment had ik er nooit bij stil gestaan dat de manier waarop ik sociale activiteit anders waarnam dan hoe andere mensen het beleefden, niet gewoon “zwakte” was, maar een karaktertrek.

Ik wist wel dat niet iedereen zo uitgeput na een dosis smalltalk met de man die de meterstanden kwam opnemen. En dat sommige mensen het wél leuk vinden om op een weekavond nog iets te gaan drinken ‘s avonds.

Maar dit betekende dus dat ik niet gek was, of te zwak voor moderne, sociale interacties?

Dat simpele cijfertje gaf mijn gevoelens niet alleen context – er zijn héél veel mensen introvert en het is een legitieme manier om de wereld waar te nemen – maar ook mogelijkheden. Het was plots oké om bepaalde keuzes te maken, dingen wel of niet te doen, gewoon eens “nee” te zeggen.

Het lag niet aan mij, ik was gewoon introvert.

Die zelfkennis – die ik altijd wel al had, maar ergens gelegd had waar ik het kon negeren, op dezelfde plaats als de ongestreken was – zorgde ervoor dat ik actie kon ondernemen.

Het was een belangrijk stapje in mijn persoonlijke ontwikkeling.

Misschien cringe je een beetje als je dat woord hoort – ik herhaal het nog eens: persoonlijke ontwikkeling – want dat deed ik vroeger ook. Tot ik besefte dat het één van de manieren is om het leven leuker te maken voor jezelf.

Hoe ik zelf tot dat besef ben gekomen, vertel ik in mijn jongste blogpost. (Hoe heerlijk is dat bloggen ook? Was ik helemaal vergeten.)

Ontdek mijn take op persoonlijke ontwikkeling.

Hopelijk heb jij er iets aan!

Trees

P.S.: jouw Myers-Briggs-test gedaan? Benieuwd wat jij bent! Ik ben een IST-J.

