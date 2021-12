Dit zijn jullie favoriete Nederlandstalige podcasts

Hoewel we er geen officieel onderzoek naar hebben gedaan, denken we te kunnen zeggen dat podcasts nog nooit zo populair zijn geweest als in het afgelopen jaar. Bij Flow snappen we dat heel goed, want ze kunnen heel leerzaam, vermakelijk en inspirerend zijn.

We stelden via Instagram de vraag wat jullie favoriete podcasts waren in 2021. En hoewel er een paar podcasts overduidelijk bij veel Flow-lezers in de smaak vallen, liepen de antwoorden toch ook nog flink uiteen. Dat resulteerde in een lijst met luistertips. Mocht je dus nog niet zo bekend zijn met het fenomeen podcasts, dan biedt deze lijst wellicht houvast om er kennis mee te gaan maken. Pak er een pen bij en stel je eigen lijstje samen.

Podcasts over mentale gezondheid

Stoorzender over mentale kwetsbaarheid en hoe je daarmee kunt leren leven.

De Podcast Psycholoog elke aflevering wordt een ander ‘psychologisch’ onderwerp besproken, zoals angst, stress of dwang.

Bruto Nationaal Geluk over positieve psychologie.

Dag voor dag over rouw en grote verliezen.

Over Routines: Arie Boomsma in gesprek met BN’ers over hun dagelijkse routines.

Podcasts over boeken

Bende van het boek een Vlaamse podcast van twee vriendinnen die (recent verschenen) boeken bespreken.

drie boeken elke aflevering bespreekt een persoon drie boeken die belangrijk voor hem of haar zijn.

Grote Vriendelijke Podcast over jeugdliteratuur, met hartverwarmende interviews met auteurs.

Grappige podcasts

Marc-Marie & Aaf Vinden Iets dit vinden jullie overduidelijk de allergrappigste podcast die er momenteel is.

Man Man Man staat op een goede tweede plek als het om grappige podcasts gaat.

Creatieve podcasts

De Nederlandse illustratie podcast illustator Irene Cécile in gesprek met collega-illustratoren en deskundigen over hun werk, inspiratie en drijfveren.

Het Ministerie van gebreide zaken gezellige verhalen over breien door Jacky, Cor en Loes.

De Makers voor makers en artiesten, over leven en ondernemen in de kunst- en cultuursector.

Allerlei verschillende onderwerpen

Damn Honey over feminisme en alle zaken waar vrouwen (op dagelijkse basis) mee moeten dealen.

Het groene hart over duurzamer leven en meer bewuste keuzes maken.

Vogelspotcast een podcast over de natuur (en vogels) die ervoor zorgt dat je buiten wat vaker om je heen zult kijken.

Ayurveda podcast over de Ayurvedische leefstijl, cycli, slaapproblemen, voedingstips en dergelijke.

Rock Your World over spiritualiteit en selfcare, maar met een nuchter randje.

Brandstof een combinatie van psychologie, filosofie een spiritualiteit.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Rakhmat Suwandi/Unsplash.com