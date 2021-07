Een gedicht van dichter des Vaderlands Lieke Marsman

De overkant van de canyon

Lieke Marsman schrijft in haar nieuwe gedichtenbundel In mijn mand over de waarde van het leven en de plek van dood daarin. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een bedreigende ziekte? De vraag: trek je je terug uit de wereld of houd je de wereld een spiegel voor, staat centraal in haar boek.

wat er aan de overkant, wilden we weten

van die duizelende diepte met het heldere water

dat wandelaars koelt, dus daalden we af

langs de gruizelende randen en het vogelgeschater

naar de tengere cactus. jij moedigde me aan

en je hielp me op de bodem om te kiezen voor vervolg

als je een landschap was, dan was je een canyon:

tot grote hoogte uitgesleten

ik verkwistte in jou al mijn vrolijke dagen

en keek ’s nachts vanuit jou naar die brave planeten

je zou je geschiedenis zijn – dat ben je

wat er aan de overkant is, kan niemand weten