Duurzaam design: een kijkje op de Dutch Design Week in Eindhoven

Elk jaar een feest van inspiratie: de Dutch Design Week in Eindhoven, die ditmaal in het teken van duurzaamheid stond. Online editor Rachel dompelde zich onder in de wereld van duurzaam design.

Het is mijn eerste keer op de Dutch Design Week dus ik heb eigenlijk geen idee wat ik allemaal kan verwachten, ik laat alles maar gewoon op me afkomen. Er is zo veel te zien dat je aan één dag eigenlijk niet genoeg hebt, ontdek ik al snel. Daarom is het fijn als je de tijd neemt om een locatie rustig te bekijken. Ik start bij het Klokgebouw, de oude Philips-fabriek. Een gebouw met een extra betekenis voor mij: mijn opa en oma hebben er beiden gewerkt en elkaar zelfs daar ontmoet. Binnen word ik verrast door allerlei inspirerende ideeën: van kleding in combinatie met houten materialen tot een kunstwerk van doeken dat je doet inzien dat je verschillende kanten op kunt gaan om ergens te komen.

Maatschappelijke verhalen

Wat ik niet wist, is dat er op de Dutch Design Week ook veel aandacht is voor maatschappelijke thema’s. Zo loop ik een ruimte binnen die in het teken staat van de woningnood en eenzaamheid onder ouderen. De verschillende makers tonen verschillende oplossingen en inzichten: van zorgen voor meer verbinding in woonwijken tot het samenbrengen van jongeren en ouderen.

Het thema van de DDW dit jaar: The Greater Number – het betere aantal. Doel: door te focussen op duurzaamheid en gedragsverandering proberen bezoekers ertoe aan te zetten minder te consumeren en zo min mogelijk afval te produceren.

Van zeewierhuis tot regenwolk

Een paar highlights voor wie er zelf dit jaar niet bij kon zijn: deze bijzondere projecten hebben mij in elk geval aan het denken gezet.

Regenton Cloiq. We hebben afgelopen zomer kunnen zien dat het heel erg mis kan gaan als het waterpeil te veel stijgt. De makers van deze wolkvormige regenton hebben daar iets op bedacht. Wanneer er grote regenval wordt voorspeld, leegt de ton zich voor die tijd zodat-ie tijdens de buien veel water kan opvangen – dat zo dus niet in het riool terechtkomt. Bij droogte gebeurt het omgekeerde: de ton houdt juist water vast, zodat het kan worden gebruikt voor de planten in de tuin.

X Mosa X Corunum: de tegels van studio Rens. Op het terrein van Piet Hein Eek liepen we tegen iets bijzonders aan: tegels, vloerkleden en gordijnen met kleuren die in elkaar overlopen, gemaakt van vorige collecties. In plaats van alles wat over was weg te gooien, bracht Studio Rens het samen waardoor nieuwe kleuren ontstonden.

Buiten op het plein stond iets wat meteen mijn aandacht trok: een duurzaam huis, van Circular matters, met twee verdiepingen. Echt álles in het huis was gemaakt van gerecycled materiaal. Isolatieplaten van zeegras, een wand van zeewier en servies van eierschalen. Bijzonder om te ontdekken dat je zo veel kunt hergebruiken, en er zelfs een compleet huis mee kunt bouwen.

Lijkt het je leuk om de Dutch Design Week zelf een keer te bezoeken? Wij gingen op de fiets van locatie naar locatie. Zo geniet je van de buitenlucht en kun je je gedachten even de vrije loop laten.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Beetjehome