Een ode aan de nieuwsbrief (want het zijn soms net mini-magazines)

Een echt goede nieuwsbrief kan voelen als een klein cadeau, ontdekte Flow’s online coördinator Ilse Savenije. Ze vertelt waarom.

Ik begin maar meteen met een kleine noot. Want met een steeds vollere inbox inclusief spam en reclame, roept het woord ‘nieuwsbrief’ niet bij iedereen een vreugdevolle associatie op. Sterker nog, je uitschrijven voor al die mails vol aanbiedingen die je toch vaak direct ongelezen verwijdert, kan voelen als een aan­gename opruimbeurt – alsof je je huis ontdoet van overbodige spullen. Dus nóg meer commerciële mails van webwinkels of grote bedrijven? Nee bedankt.

Dan nu het leuke: de nieuwsbrief lijkt een revival door te maken. Eentje waarbij er een verschuiving plaatsvindt van commercieel naar inhoudelijk, van kwantiteit (véél mails) naar kwaliteit (eens per maand een heel mooie bijvoorbeeld), van visueel schreeuwerig naar esthetisch.

Plaatjes en gifjes

Ik merk het zelf in elk geval. Een goede nieuwsbrief, met fijne kleuren, mooie plaatjes of zelfs gifjes en links naar video’s, kan voelen als een klein cadeau. Eén waar je blij van wordt als hij in je inbox verschijnt (ah, hij is er weer!), die je hetzelfde gevoel geeft als wanneer je favoriete tijdschrift op de mat valt. Waarvan je weet: er wachten weer interessante verhalen op me. Relevant nieuws of originele foto’s. Hoewel ik een groot voorstander ben van offline tijd, van papier, van analoog, zie ik ook hoeveel vernieuwends er online ontstaat.

En er kán ook gewoon veel.

Editor’s note

Een voorbeeld is de nieuwsbrief van The Lily, een tak van The Washington Post gerund door jonge vrouwen. Elke maandag en donderdag versturen ze Lily Lines. Een lange mail met veel tekst waarin je direct een selectie van hun verhalen kunt lezen, aangevuld met illustraties, foto’s en strips. Heel inhoudelijk, met thema’s als politiek en struggles binnen vriendschappen, maar ook daten en nieuwe hobby’s ontwikkelen.

Of die van WePresent, een website met verhalen en beelden van creatieven. De kleurrijke nieuwsbrief verschijnt eens per maand, met elke editie een editor’s note en het visuele werk van een voor die maand geselecteerde illustrator.

Zoals een nieuwsbrief ooit was bedacht

Dan zijn er de kunstenaars, journalisten en andere makers die zelf nieuwsbrieven sturen met updates over wat ze hebben gemaakt, waar ze binnenkort te zien of te horen zijn, nieuws over hun webshop. Zoals een nieuwsbrief ooit bedacht en bedoeld was, eigenlijk.

Cabaretier en filosoof Tim Fransen schrijft elke maand zijn Timtation Nieuwsbrief Deluxe, met grappige observaties over wat hem bezighoudt. Madeleijn van den Nieuwenhuizen maakt als rechtshistoricus en mediacriticus Vrijschrift: informatief en actueel, aangevuld met kattenplaatjes en memes. Illustrator Marenthe Otten prikkelt de visuele zintuigen met haar bonte mails vol ‘creatief geluk voor inner artists’.

Overigens kan een nieuwsbrief met (gedeeltelijke) ­commerciële insteek, afkomstig van een klein bedrijf of webshopeigenaar, soms ook heel leuk zijn – als er goed lijkt te zijn nagedacht over vormgeving, speelse typografie of subtiel bewegende beelden. Of wanneer je gewoon op de hoogte gehouden wilt worden natuurlijk.

Nieuwsbrief op maat

Met de verschuivingen naar andersoortige nieuws­brieven plus constant nieuwe digitale ontwikkelingen evolueren ook nieuwsbriefdiensten mee. Zo is er de tool Readwise, waarmee je zinnen in e-books of online artikelen digitaal kunt markeren, zodat je dagelijks of wekelijks je eigen selectie highlights in je mail krijgt. Een zelfgecureerde reminder dus.

Met Substack kunnen creatieven of schrijvers nieuwsbrieven sturen naar hun publiek, waarbij abonnees ­optioneel kunnen doneren als ze de maker of hun boodschap willen steunen. Ook voor lezers is het

een goede ingang: met de zoekfunctie kun je op het spoor komen van tienduizenden nieuwsbrieven en je eventueel abonneren.

Betalen voor nieuwsbrieven is sowieso niet meer heel vreemd. Neem The Syllabus, een dienst (€ 12 per maand) waarbij je als ontvanger aangeeft welke thema’s – van klimaat tot technologie of film en theater – je interesseren, en curators een selectie maken van podcasts, essays, (wetenschappelijke) artikelen en video’s. Een soort assistent die alvast door de stortvloed heen gaat aan alles wat er online te vinden is, en zowel kwaliteit als je interesses selecteert.

Het idee erachter is dat er tegenwoordig zo veel ruis is op social media. En dat algoritmes hun beperkingen kennen, maar de mens net zo goed. Door ze samen te brengen – curators en technologie dus – krijg je een nieuwsbron op maat.

Een Marie Kondo-inbox

Misschien is dat de beste verklaring voor de opmars van de nieuwe soorten nieuwsbrieven, of van de comeback van de ouderwetse e-mail van ­particuliere afzenders. Je inbox weer van jou maken: persoonlijk, interessant en inspirerend. Om zo je ­mailbox – net als voor je huis – heel Marie Kondo te houden: alle rommel lekker de deur uit, en naar binnen halen waar je wel blij van wordt.

