Een podcast door en voor millennials: Tussen dertig en doodgaan

In Tussen dertig en doodgaan gaan auteurs Tatjana Almuli en Malou Holshuijsen met elkaar in gesprek over allerhande ‘millennial onderwerpen’. Online editor Merel, voor wie deze dingen erg dicht bij huis komen, luistert er elke week met plezier naar.

Je zou kort kunnen samenvatten dat Tussen dertig en doodgaan gaat over alle lastige kwesties waar we in onze dertiger jaren tegenaan lopen, maar dan zonder dat je er treurig van wordt. Denk aan vriendschappen, wel of geen kinderen krijgen, de huidige huizenmarkt en onzekerheden rondom je uiterlijk. Tatjana en Malou zorgen er met hun humor (die soms behoorlijk uit de bocht kan vliegen) en nuchterheid voor dat het geen zware kost is.

‘Erg Amsterdams’

Tijdens een aflevering, die gemiddeld een uur duurt, lach ik vaak een paar keer hardop. Ook schud ik soms met mijn hoofd omdat ik bepaalde uitspraken van het duo wel ‘erg Amsterdams’ vind. Ik doel dan bijvoorbeeld op opmerkingen over vrienden die, omdat ze kinderen hebben gekregen, De Grote Stad hebben verlaten voor ‘fucking Hilversum’. Dat brengen ze alsof het werkelijk het einde van de wereld is. Tja, wat kan ik zeggen? Schepje zout erbij en gewoon lekker verder luisteren.

Gesprekken met vrienden

En dat vind ik de moeite waard, want Tatjana en Malou hebben een scherpe kijk op de wereld die ik heel interessant vind. Er is geen onderwerp dat ze uit de weg gaan en ze zijn ook niet bang om kritisch te zijn: op anderen, op zichzelf of elkaar. Het doet me denken aan échte gesprekken met vrienden aan de eetkamertafel met een fles wijn erbij. Die gesprekken waarin je geen blad voor de mond neemt en je je hart gewoon eens lekker mag luchten.

Meerwaarde

Aan het einde van de aflevering wordt er altijd een kijk-, lees- of luistertip gedeeld. En toevallig (niet natuurlijk, want ik behoor precíes tot de doelgroep) zijn dit vaak dingen die ik óf ook heel goed vond, of die al op mijn lijstje stonden. Zo pakte ik al twee boeken op na het luisteren van de podcast: De geliefden van Willemijn Kranendonk en De hand van Mustang Sally van Eva Posthuma de Boer. Dat is voor mij de meerwaarde van een podcast: het is niet alleen vermakelijk, ik houd er ook nog iets aan over.

Je luistert Tussen dertig en doodgaan in je favoriete podcastapp of via Spotify.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Anne van Zantwijk