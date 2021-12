Een podcast vol bruikbaar levensadvies: Life Kit

De podcast Life Kit staat al jaren op het favorietenlijstje van online editor Merel. En dat zegt wat, want veel podcasts verdwijnen na een tijdje toch naar de achtergrond.

Misschien zijn het de korte en krachtige afleveringen, maar misschien zit het hem ook in de uiteenlopende onderwerpen. Ik kan mijn vinger er niet precies op leggen, maar er is iets waardoor ik altijd weer terugkeer naar deze podcast. En ja, dat terwijl ik (onder andere voor mijn werk,) echt heel veel podcasts luister.

Hulp bij mens-zijn

“Everyone needs a little help being a human. From sleep to saving money to parenting and more. We talk to experts to get the best advice out there. Life kit is here to help you get it together.” Dit is wat er in de omschrijving van de Life Kit-podcast staat en ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Deze podcast gaat inderdaad echt over alle denkbare onderwerpen en na elke aflevering voel ik me weer een stukje wijzer. De adviezen van de experts zijn doorgaans echt helpend en verfrissend. Zelfs wanneer een aflevering gaat over een onderwerp dat mij minder aanspreekt, vind ik het interessant om te luisteren.

Favoriete afleveringen

Het is nog lastig om een selectie te maken van de afleveringen die ik je zou aanraden als eerste te luisteren, maar ik heb het toch geprobeerd. Dit zijn vijf afleveringen (van de 379 die er op het moment van schrijven online staan) die de moeite waard zijn eens op te zoeken:

How to reframe jealousy in relationships. How to squash negative self-talk. Tips for better conversations. How to receive feedback. Making the workplace more equitable for trans people.

Ook behoefte aan een ‘kit’ vol levensadvies?

Je vindt de Life Kit-podcast van NPR hier, op Spotify of in je favoriete podcast app.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Juja Han/Unsplash.com