Een podcast voor foodies: Makkelijke eters

Online editor Merel heeft niet per se verstand van eten, maar zou zichzelf wel een foodie noemen. De Makkelijke eters podcast sluit precies aan bij haar behoefte; iets bij leren over eten en ondertussen eetinspiratie opdoen. Let op, luister deze podcast niet op een lege maag.

Culinair recensenten Hiske Versprille en Joël Broekaert nemen je mee in de wereld van eten. Ze bespreken daarbij de hoge en de lage eetcultuur. Zo kan het in één aflevering rustig over dineren bij Noma (een heel sjiek en wereldberoemd restaurant in Denemarken) én over zure matten gaan. Er is ook een aflevering over paprikachips en eentje over de welbekende ijstaarten van Viennetta. Die combinatie van haute cuisine en alle producten en gerechten die íedereen kent of weleens koopt, maakt de podcast leuk en toegankelijk. Als Makkelijke eters alleen maar over wijn en fine dining zou gaan, zou ik waarschijnlijk gauw afhaken.

Hongerigmakend én kalmerend

Het is duidelijk dat Hiske en Joël ontzettend veel van eten weten. Of eigenlijk moet ik zeggen: ze weten heel veel van proeven en waarderen. Een gesprek over paaseitjes gaat bij dit duo meteen de diepte in. Dan gaat het over aroma’s en over hoe je als klant voor de gek wordt gehouden met chocolade van slechte kwaliteit en over waarom échte chocolademakers maar drie smaken verkopen. Dat kan ik waarderen. Ik leer er iets van. Én ik krijg er honger van. Dat ook.

Ik weet niet precies wat het is, maar luisteren naar mensen die over eten praten werkt heel soothing voor mij. Zo kijk ik ook graag naar kookprogramma’s; niet omdat ik al die recepten zelf wil gaan maken, maar gewoon omdat het zo fijn is om anderen te zien genieten van koken en eten. Makkelijke eters voegt daar een dosis humor aan toe en dat maakt dat ik de podcast elke week met veel plezier luister.

Je luistert Makkelijke eters via je favoriete podcast app of via Spotify.

Meer luisteren

Tekst Merel Wildschut Fotografie The Organic Crave Company/Unsplash.com