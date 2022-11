Elmay Claassen bracht haar eigen bundel uit over liefdesverdriet

Lange tijd was Elmay Claassen onze vaste huisdichter. Onlangs bracht ze zelf een boek vol gedichten, korte verhalen en foto’s van haar uit: Duizend stukjes liefde.

Jullie braken mijn hart

In duizend stukken

Toen heb ik ieder stuk

Van alle kanten bekeken

Getroost en geheeld

Mooie woorden gegeven

Nu zijn het duizend stukjes liefde

Met dit gedicht begint de bundel – een ode aan liefdesverdriet – van Elmay. Toen haar hart voor de zoveelste keer gebroken werd, begonnen bij haar de woorden te stromen. Haar gedichten en korte verhalen gaan over de liefde voor jezelf die je tussen de scherven van een gebroken hart kunt vinden. Het begint bij breken, dan komt verdwalen en daarna helen en leven. Haar woorden vind je terug in deze volgorde.

Kwetsbaar en open

Extra bijzonder is dat ze de bundel zelf heeft uitgegeven. Een sprong in het diepte. De crowdfunding vond ze zenuwslopend en het verzenden van de drukbestanden ook, en dan waren er nog allerlei spannende momenten tussenin.

Ze schrijft achter in haar bundel: ‘Het is niet niks om je meest kwetsbare momenten de wereld in te slingeren op een manier als deze. […] Mijn hoofd kon al die tijd wel honderd redenen bedenken waarom ik dit niet zou moeten doen, maar de stem van mijn hart heeft gelukkig altijd harder geklonken. Heb je een droom? Go for it. Vandaag. Het is het beste wat ik ooit heb gedaan.’

Tekst Bente van de Wouw