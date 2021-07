Experimenteel toerisme: 4 manieren van alternatief reizen

Het antwoord op het programmatische reizen van tegenwoordig is het experimenteel toerisme: alternatieve manieren om de omgeving te verkennen. Wij verzamelden er 4.

De Franse Joël Henry heeft een laboratorium voor experimenteel toerisme bedacht met een eindeloze reeks manieren om op een hoogst originele manier de wereld te ontdekken. Een paar voorbeelden:

A-Z-reizen

Voor als je in een stad bent: zoek op een kaart de eerste straat die begint met A en de laatste die begint met Z, en trek een lijn tussen de twee. Volg deze lijn en je ontdekt de stad op een heel andere manier.

Esthetisch reizen

Iedere keer dat je in een ‘Hotel Bellevue’ verblijft: fotografeer, teken of schilder het uitzicht vanuit je raam.

Random-micro-reizen

Spreek op zaterdagochtend af met vrienden in een café. Stop je huissleutels, naam en adres in een envelop. Schud alle enveloppen door elkaar en verdeel ze willekeurig. Breng het weekend door op het adres in de envelop die je krijgt en houd je aan alle afspraken (lunch, borrel of diner) die de eigenlijke bewoner heeft gemaakt.

Opus-reizen

Maak een reis die gesuggereerd wordt door de titel van een kunstwerk, literatuur, muziek of film, bijvoorbeeld:

One night in Bangkok

Around Ireland with a fridge

Miss Saigon

Een jaar in de Provence

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com