Expo: Frida Kahlo & Diego Rivera  – A Love Revolution

De beroemdste vrouwelijke kunstenaar, dat moet toch wel Frida Kahlo zijn. Velen kennen haar misschien zelfs eerst als icoon en daarna pas als kunstenaar. Je zou bijna vergeten dat haar kunst, naast haar persoonlijkheid, óók van grote impact is geweest in kunsthistorische context.

Kahlo, die in haar leven op mentaal en fysiek vlak veel heeft moeten verduren, vormt voor fans wereldwijd een voorbeeld van doorzettingskracht. Daarnaast belichaamt Kahlo het ‘anders durven zijn’ waar veel mensen zich vandaag de dag aan optrekken.

Het werk van Frida Kahlo en haar levenspartner Diego Rivera, die ook kunstenaar was, vormt de kern van de Gelman-kunstcollectie die tot en met 26 september te bekijken is in het Cobra museum voor moderne kunst in Amstelveen. De expo bevat niet alleen de beroemde zelfportretten van Kahlo; je komt er ook meer te weten over haar dagelijkse leven middels foto’s, kostuums en bewegend beeld. Daarnaast geeft de expositie een mooi beeld van de twintigste-eeuwse Mexicaanse kunst, doordat er naast Kahlo’s en Rivera’s werk ook werken van medekunstenaars en tijdgenoten worden getoond.

In Flow 6 vind je een eerbetoon aan Frida, in de vorm van een posterboek met twaalf posters van en over Kahlo, gemaakt door twaalf verschillende illustrators. Voor wie niet alleen fan van haar werk maar ook – of misschien wel vooral – van de vrouw achter haar kunst.

Voor meer informatie over de expositie zie de website van het Cobra Museum.

Tekst en fotografie Merel Wildschut