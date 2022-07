Francine Oomen komt met een nieuw ‘Hoe overleef ik’-boek (en podcast) voor twintigers

Na tien jaar stilte komt schrijver Francine Oomen met een vervolgboek in de successerie Hoe overleef ik, dat maakte ze vorige week bekend via TikTok.

Rosa (en haar vrienden) zijn terug. Deze keer volgen we hun worstelingen als twintigers, ‘want de lezers van de serie hebben die leeftijd inmiddels ook bereikt’, stelt Francine Oomen. De schrijver roept jongeren op om met haar te praten over de dingen waar ze tegenaanlopen. De gesprekken hoopt ze te gebruiken ter inspiratie voor het verhaal (als je interesse hebt, kun je je aanmelden via haar website).

Extra leuk is dat er naast een nieuw boek, ook een Hoe overleef ik-podcast komt. Ook hiervoor zoekt ze twintigers om mee in gesprek te gaan over de worstelingen waarmee ze te maken hebben in de huidige tijd. Wanneer de podcast precies uitkomt, is nog niet bekend.

Tekst Bente van de Wouw Bron AD Fotografie Jurica Koletic/Unsplash.com