Gedicht van de week #1: Lichtje

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Lichtje

Ik voel veel, en vaak dansen al die emoties ook nog eens samen de polonaise in mijn hoofd. Zolang ik in mijn eigen kracht sta en mijn gevoel durf te volgen, is dat allemaal niet zo’n probleem. Dan brengen die emoties me naar een plek waar ik moet zijn en is alles oké. Helaas lukt dat niet altijd. Soms zit ik te veel in mijn hoofd en dan krijgt de twijfel de ruimte. Daarover schreef ik deze week onderstaand gedichtje.