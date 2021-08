Gedicht van de week #11: Augustus

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Augustus

Ik zit hélemaal in de vakantiemodus, ook al heb ik nog helemaal geen vakantie. Dat is wat augustus met mij doet. Ik hou van augustus. Die maand dat je om de haverklap een out of office krijgt zodra je iemand mailt, mijn tijdlijn vol staat met vakantiekiekjes en de wereld een stukje langzamer draait. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten