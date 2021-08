Gedicht van de week #12: Dichtbij

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Dichtbij

Ik heb diep respect voor mensen die al duizend keer de deksel op hun neus hebben gehad en zich tóch blijven openstellen. Het gewoon proberen, elke keer weer. Zonder muur op te bouwen, zonder angst. Het is namelijk makkelijker gezegd dan gedaan, ‘gewoon doorgaan’ en vooruit kijken. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten