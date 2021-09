Gedicht van de week #13: Levenslust

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Levenslust

Als ik in de flow zit, dan voel ik het bijna letterlijk borrelen in mijn buik. Precies op die plek waar ook honderd vlinders vliegen als ik smoorverliefd ben. Ik hou ontzettend van die energie en kan het enorm missen als het afwezig is. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten