Gedicht van de week #14: Kusjes

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Kusjes

Ik hou van alles wat knus is. Warme dekens, zachte kussens, een kamer vol kaarsen, oude boeken, verhalen van vroeger… Ik weet niet precies wat ik daarin zoek, maar het geeft me een heerlijk veilig gevoel. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten