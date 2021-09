Gedicht van de week #15: Wasjes

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Wasjes

Ik ben een open boek en ben daar stiekem best wel blij mee. Wat lucht het op om gewoon lekker de vuile was buiten te hangen. Hoppa, laat het lekker gaan! Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten