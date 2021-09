Gedicht van de week #16: Spoken

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Spoken

Meestal schrijf ik gedichtjes met een positieve noot, maar deze week kwam er opeens iets heel anders uit de pen. Soms vind ik het namelijk best wel lastig allemaal, binnen onze samenleving. Hoe vluchtig we met elkaar omgaan en hoe slecht we naar elkaar luisteren. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten